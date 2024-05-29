غرينلاند تتقدم بطلب للحصول على عضوية الكونكاكاف

‬قال اتحاد كرة القدم في غرينلاند إن البلاد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى عضوية اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وستكون جرينلاند العضو 42 في الاتحاد القاري إذا تمت الموافقة عليها.

وقال مورتن روتكيار مدرب منتخب جرينلاند لكرة القدم في بيان “طلبنا الانضمام إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) يمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة لطموحاتنا للمنافسة على مستوى أعلى.

“لقد عملنا بجد للوصول إلى هذه النقطة وأنا مقتنع بأن هذا الانضمام سيلهم لاعبينا ويطور ثقافة كرة القدم لدينا”.

وقال اتحاد كرة القدم في جرينلاند إنه بدأ تعاونا استراتيجيا مع نظيره الأيسلندي لتعزيز الطموحات على المستوى الدولي.

وتم تقديم الطلب إلى الكونكاكاف رسميا في 13 مايو أيار.

ويبلغ عدد سكان جرينلاند نحو 56 ألف نسمة وستتفوق على بعض دول الكونكاكاف الحالية من حيث عدد السكان بما في ذلك أنجيلا ومونتسيرات.

وقال روتكيار “من خلال اتصالاتنا بالدول الأعضاء الحالية في الكونكاكاف سنقوم بتوسيع معرفتنا وشبكتنا حتى نعرف ما يجب الاستعداد له مع جميع المنتخبات الوطنية والأندية”.