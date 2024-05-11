غفارديول بطل مانشستر سيتي غير المتوقع ينتظر ثلاث مباريات نهائية

يقول يوسكو غفارديول بطل مانشستر سيتي غير المتوقع إنه يتطلع لخوض ثلاث مباريات نهائيات مع اقتراب موسمه الأول في ملعب الاتحاد من ذروته المثالية بعد فوز فريقه على فولهام 4-صفر اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد سيتي مع اللاعب الكرواتي (22 عاما) من نادي رازن بال شبورت لايبزيج في أغسطس آب الماضي لتعزيز دفاعه لكن الظهير الأيسر سجل أربعة أهداف في آخر خمس مباريات في الدوري ليقطع سيتي خطوة كبيرة نحو تحقيق لقبه الرابع على التوالي وهو رقم قياسي.

وسيفوز سيتي باللقب إذا تغلب على توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء وعلى وست هام يونايتد مطلع الأسبوع المقبل.

ومع خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، يمكنه تحقيق الثنائية بعد فوزه بالثلاثية الموسم الماضي.

وقال غفارديول “أداء رائع آخر ليس مني فقط، بل من الفريق بأكمله.

“كان الأمر صعبا للغاية، ولكن اليوم أظهرنا مرة أخرى قدراتنا وما نستطيع القيام به”.

وأضاف “سجلت هدفين آخرين وخرجنا بشباك نظيفة. أنا في حالة جيدة ونقترب من إسدال الستار على الموسم.

“سنخوض ثلاث مباريات نهائية أخرى لذا علينا أن نكون جاهزين”.

وضع غفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 13 بإنهاء رائع لهجمة بعد تبادل للكرة مع كيفن دي بروين ثم جعل النتيجة 3-صفر عندما حول تمريرة برناردو سيلفا العرضية إلى الشباك.

لكنه حرم من فرصة تسجيل ثلاثية عندما حصل سيتي على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع سجلها خوليان ألفاريز بنجاح.

وقال غفارديول “كنا نتناقش بشأن تنفيذ ركلة الجزاء، وقلت إنني أرغب في تنفيذها، لكننا نعرف ترتيب مسددي ركلات الجزاء.

“في النهاية كان خوليان وأنا سعيد من أجله”.

وبينما أطلق مشجعو سيتي العنان لاحتفالاتهم بعد صفارة النهاية عقب الفوز السابع على التوالي الذي زاد الضغط على أرسنال قال جفارديول إن التركيز الآن على مواجهة مضيفه توتنهام يوم الثلاثاء الذي يملك الفريق سجلا سيئا أمامه خارج ملعبه.

وإذا فاز أرسنال على يونايتد غدا الأحد ووسع فارق الأهداف أمام سيتي، سيتعين على فريق المدرب بيب جوارديولا الفوز في آخر مباراتين ليتفوق على الفريق اللندني.

وقال غفارديول “قلت مرارا إننا بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والاستمرار في هذا الطريق.

وأضاف “بالطبع نتحدث عن (فارق الأهداف) لكن الأمر ليس سهلا لأن أرسنال يتمتع بالجودة ويسير بشكل جيد أيضا.

“سيكون توتنهام هو النهائي الآخر. لقد لعبت مرة واحدة فقط هناك وكان الأمر صعبا، وآمل أن يكون يوما جيدا بالنسبة لنا”.