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غولر يقود تركيا للفوز 3-1 على جورجيا في بطولة أوروبا

منذ ساعة واحدة
من مبارة تركيا وجورجيا في بطولة أوروبا 2024 - رويترز

من مبارة تركيا وجورجيا في بطولة أوروبا 2024 - رويترز

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سجل أردا غولر هدفا رائعا بعدما أطلق تسديدة من مدى بعيد ليساهم في فوز تركيا 3-1 على جورجيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء ويضيف المزيد من البهجة على الجماهير التي جعلت فريقها يبدو وكأنه صاحب الأرض.

وقدمت تركيا أداء رائعا لتحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة وتسهل مهمتها في العبور لدور 16، بينما ملأت الجماهير التركية المدرجات في دورتموند وأطلق صيحات الاستهجان ضد لاعبي جورجيا عند الاستحواذ على الكرة.

ومنح ميرت مولدور التقدم لتركيا في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء متسغلا إبعاد خاطئ من دفاع جورجيا لتمريرة عرضية.

لكن جيورج ميكاوتادزي أدرك التعادل سريعا لجورجيا بعدها بسبع دقائق.

ومع صمود الدفاع الجورجي أمام المحاولات التركية بعد نهاية الاستراحة، أطلق جولر لاعب ريال مدريد تسديدة متقنة بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية اليسرى السفلى لمرمى الحارس جيورجي مامارداشفيلي في الدقيقة 65.

وسجل البديل محمد كريم أكتوركوغلو‭‭ ‬‬هدف ضمان الفوز في الوقت بدل الضائع للمباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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