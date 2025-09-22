فابريغاس: كومو سيتبرع بعائدات كأس إيطاليا لصالح ضحايا الفيضانات

الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
قال المدرب سيسك فابريغاس اليوم الاثنين إن كومو سيتبرع بجميع عائدات مباراته في كأس إيطاليا لكرة القدم يوم الأربعاء ضد ساسولو لدعم المجتمع المحلي، بعد أن تعرضت المدينة لأضرار جسيمة جراء الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة في شمال إيطاليا ليلة أمس.

وتضرر وسط المدينة بشدة بعد أن فاضت مياه بحيرة كومو نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تدفق المياه في شوارع المدينة وغمر جزئي للسيارات وتسببت في أضرار للمنازل والشركات.

وقال فابريجاس عبر إنستغرام في إشارة إلى مباراة الجولة الثانية بين الفريقين المتنافسين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي “سيتبرع النادي بجميع عائدات مباراة كأس إيطاليا ضد ساسولو… لدعم المجتمع المحلي خلال هذه الفترة الصعبة”.

وأضاف “مشاعري مع الجميع في كومو اليوم. رؤية بحيرتنا الجميلة وهي تفيض وما خلفته من أضرار أمر مفجع.

“كومو ليست مجرد مدينة بالنسبة لي، إنها الوطن، إنها العائلة، إنها المجتمع”.

وتابع “إلى جميع الأشخاص والعائلات والشركات المتضررة، أرجو أن تعلموا أنكم لستم وحدكم”.

وأنهى لاعب وسط إسبانيا السابق مسيرته في صفوف كومو عام 2023، عندما كان ينافس في الدرجة الثانية، وبدأ مشواره التدريبي هناك وساعد الفريق على الصعود لدوري الأضواء وهو في منصب مساعد المدرب قبل أن يتولى منصب المدرب في الموسم الماضي.

