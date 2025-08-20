فابيو حارس فلومينينسي يتخطى رقم شيلتون كأكثر لاعب مشاركة بالمباريات الرسمية

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تحطيم حارس مرماه فابيو الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الإنجليزي بيتر شيلتون كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الرسمية في كرة القدم للرجال، بعدما خاض مباراته رقم 1391 خلال فوز فريقه 2-صفر على أمريكا دي كالي أمس الثلاثاء.

ويحظى البرازيلي (44 عاما) بمسيرة احترافية امتدت 28 عاما، لعب خلالها في أندية أونياو بانديرانتي (30 مباراة) وفاسكو دا غاما (150 مباراة) وكروزيرو (976 مباراة) وفلومينينسي (235 مباراة).

وانتقل فابيو إلى فلومينينسي عام 2022 قادما من كروزيرو ومنذ ذلك الحين توج مع الفريق بلقب كأس سودأمريكانا مرة واحدة، ومثلها في كوبا ليبرتادوريس، إضافة إلى لقبين في تاكا جوانابارا ولقبين في بطولة كاريوكا.

وقال فابيو في بيان نشره فلومينينسي “لدي كل الأسباب لأشكر الله على منحي هذه اللحظة المميزة وتحقيق هذا الإنجاز الرائع، كان الأمر مؤثرا للغاية، خاصة مع وجود عائلتي بجانبي خلال مراسم التكريم.”

وأضاف: “إنه شعور رائع أن أحقق الرقم القياسي بقميص فلومينينسي، الذي فتح الأبواب أمامي”.

واعترف حارس مرمى إنجلترا السابق شيلتون عام 2023 بأن فابيو كان الأقرب إلى تحطيم رقمه القياسي، قائلا إنه سيكون أول من يهنيء الحارس البرازيلي إذا فعل ذلك.

ويعتبر شيلتون، الذي لعب بين عامي 1966 و1997، حامل الرقم القياسي للمشاركة في أكثر عدد من المباريات الاحترافية الرسمية بين الرجال، رغم أن الرقم الإجمالي ما زال محل نزاع.

وتقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية وعدد من مواقع الإحصاء إن العدد هو 1390، لكن شيلتون نفسه على حسابه في إكس يُشير إلى أنه 1387 مباراة.

ويأتي هذا التناقض من إدراج موسوعة غينيس 16 مباراة غير رسمية لم يُدرجها شيلتون، بينما يُدرج هو 13 مباراة لعبها مع منتخب إنجلترا تحت 23 عاما وهي مباريات لا تُحتسب عادة.