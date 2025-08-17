فابيو حارس فلومينينسي يعادل رقم شيلتون لأكثر عدد من المباريات الرسمية

عادل فابيو حارس مرمى فلومينينسي الرقم القياسي المسجل منذ زمن بعيد باسم بيتر شيلتون لخوض أكثر عدد من المباريات أمس السبت عندما شارك في مباراته 1390 ليساهم في فوز فريقه 2-1 على فورتاليزا في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مسيرة احترافية بلغت 28 عاما، لعب حارس المرمى فابيو (44 عامًا) بالفريق الأول في أندية أونياو بانديرانتي (30 مباراة) وفاسكو دا غاما (150)وكروزيرو (976) وفلومينينسي (234 مباراة).

وتم التأكد من هذا الإجمالي، استنادا إلى بحث أجراه فلومينينسي، من قبل شبكة غلوبو إسبورتي البرازيلية.

وقال فابيو لغلوبو عندما سُئل عن الرقم القياسي “منحني الله هذه الهدية. علي أن أشكر كل من كان جزءا من حياتي – أبي وأمي وأخواتي وأصدقائي وزوجتي… أحاول أن أكون شخصا صالحا. المهم هو مساعدة زملائي. أنا ممتن ولكن بدون الله ما كان شيء ممكنا.

“إنها مباريات صعبة ونواجه أندية قوية جدا. نسعى دائما لتحقيق أهدافنا وهي الألقاب”.

وسيتمكن فابيو من تجاوز رقم شيلتون بعد غد الثلاثاء إذا شارك عندما يستضيف فلومينينسي فريق أمريكا دي كالي الكولومبي في إياب دور الستة عشر لبطولة كوبا سود أمريكانا.

لكن من غير المرجح أن يتوقف عند هذا الحد، نظرا لأنه لاعب أساسي في صفوف فلومينينسي.

واعترف حارس مرمى إنجلترا السابق شيلتون عام 2023 بأن فابيو كان الأقرب إلى تحطيم رقمه القياسي، قائلا إنه سيكون أول من يهنيء الحارس البرازيلي إذا فعل ذلك.

ويعتبر شيلتون، الذي لعب بين عامي 1966 و1997، حامل الرقم القياسي للمشاركة في أكثر عدد من المباريات الاحترافية الرسمية بين الرجال، رغم أن الرقم الإجمالي ما زال محل نزاع.

وتقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية وعدد من مواقع الإحصاء إن العدد هو 1390، لكن شيلتون نفسه على حسابه في إكس يُشير إلى أنه 1387 مباراة.

ويأتي هذا التناقض من إدراج موسوعة غينيس 16 مباراة غير رسمية لم يُدرجها شيلتون، بينما يُدرج هو 13 مباراة لعبها مع منتخب إنجلترا تحت 23 عاما وهي مباريات لا تُحتسب عادة.