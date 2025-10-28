الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
فاشيرو وريندركنيش يجددان لقاء الأقارب في باريس

منذ 3 ساعات
الوكالة الدولية لنزاهة التنس

سيلتقي القريبان فالنتين فاشيرو وأرتور ريندركنيش في الدور الثاني لبطولة باريس للأساتذة للتنس غدا الأربعاء بعد مواجهتهما في نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة هذا الشهر.

وفاز فاشيرو، الذي تغلب على الفرنسي ريندركنيش في شنغهاي ليصبح أول لاعب من موناكو يحرز لقب إحدى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، بسهولة 6-1 و6-3 على التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 14 في الدور الأول في باريس اليوم الثلاثاء.

وقال فاشيرو، الذي كان يحتل المركز 204 عالميا عندما أصبح اللاعب الأقل تصنيفا الذي يفوز ببطولة للأساتذة ذات ألف نقطة، “أعيش قصة خيالية… لهذا السبب ألعب بشكل جيد للغاية وأستمتع بكل ثانية”.

وتغلب ريندركنيش، الذي حصل على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة مثل قريبه فاشيرو، على المجري فابيان ماروجان 7-6 و7-6 أمس الاثنين ليصل إلى الدور الثاني.

وقال ريندركنيش “هذه المرة لعبت أولا وفاشيرو بعدي. أفضل أن يكون الأمر على هذا النحو لأنه كان مرهقا في شنغهاي”.

وقال فاشيرو إنه فخور بالطريقة التي لعب بها ريندركنيش ضد ماروجان.

وأضاف “كانت مباراة صعبة للغاية ضد فابيان… أنا متحمس جدا للجمهور وللعائلة. سنستمتع بهذه المباراة كثيرا مرة أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

