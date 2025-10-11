فاشيرو يصعق ديوكوفيتش ويتأهل لنهائي شنغهاي للتنس

تغلب فالنتين فاشيرو المصنف 204 عالميا على المتعثر نوفاك ديوكوفيتش 6-3 و6-4 ليصعد إلى نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس السبت، ليصبح اللاعب الأقل تصنيفا الذي يصل إلى نهائي إحدى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين للأساتذة منذ انطلاقها عام 1990.

وتسبب فاشيرو المتأهل من التصفيات في إزعاج ديوكوفيتش بالكرات القصيرة خلف الشبكة وتبادل معه الضربات القوية. وحصل اللاعب الصربي المصنف الرابع، الذي كان يكافح للعودة للمباارة، على وقت مستقطع للعلاج خلال المجموعتين.

وقال فاشيرو، الذي أصبح أول لاعب من موناكو يصل إلى نهائي إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في العصر المفتوح، “هذا أمر جنوني… مجرد الوجود على الجانب الآخر من الملعب (مع ديوكوفيتش) كان تجربة لا تصدق”.

وكسر ديوكوفيتش إرسال فاشيرو في الشوط الأول من المباراة، لكن اللاعب (26 عاما) رد سريعا بكسر إرسال ديوكوفيتش وتقدم 4-3، عندما طلب اللاعب الصربي وقتا مستقطعا للعلاج لأول مرة.

وفاز فاشيرو بالشوطين التاليين بسهولة ليحسم فوزه بالمجموعة الأولى، ثم وضع ديوكوفيتش في معركة استمرت 12 دقيقة للفوز بالشوط الأول من المجموعة الثانية، الذي نجح اللاعب الصربي (38 عاما) في الفوز به بعد إنقاذ نقطتين لكسر إرساله.

وأدى خطا مزدوج في ضربة الإرسال إلى خسارة ديوكوفيتش لإرساله، ليتقدم فاشيرو 5-4، وهو ما حسم المجموعة لصالحه.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين “أود أن أهنيء فالنتين على وصوله لأول نهائي له في بطولات الأساتذة. بداية من التصفيات، إنها قصة مذهلة. أخبرته عند الشبكة عقب نهاية المباراة أنه قدم بطولة رائعة، والأهم من ذلك، أن نهجه جيد للغاية وكان أداؤه مذهلا أيضا.

“لذلك كل شيء يدور حوله. أتمنى له كل التوفيق في المباراة النهائية، واللاعب الأفضل فاز اليوم”.

ويواجه أرتور ريندركنيش، الذي تربطه صلة قرابة بفاشيرو، المصنف 16 دانييل ميدفيديف في المباراة الثانية بقبل النهائي في وقت لاحق اليوم السبت.