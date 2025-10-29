فاشيرو يكرر فوزه على قريبه ريندركنيش ببطولة باريس للأساتذة

فالنتين فاشيرو يحتفل بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية ضد الفرنسي آرثر ريندركنيش. رويترز

تغلب فالنتين فاشيرو، القادم من موناكو، 6-7 و6-3 و6-4 على قريبه أرتور ريندركنيش ليتقدم إلى دور الستة عشر ببطولة باريس لأساتذة التنس اليوم الأربعاء بعدما كرر فوزه على اللاعب الفرنسي في ثاني لقاء يجمع بينهما في بطولات الأساتذة هذا الشهر.

وجاء الفوز بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مسيرة فاشيرو الخيالية في شنغهاي، حيث فاز ببطولة الأساتذة ليتقدم إلى المركز رقم 40 في التصنيف العالمي.

واستمر لقاء اليوم ثلاث ساعات تقريبًا واعترف فاشيرو بأن التوتر العائلي نال منه مبكرا.

وأبلغ الصحفيين “خلال المجموعة الأولى، شعرت بتوتر أكبر من أمس (في الفوز بمجموعتين متتاليتين على ييري ليهيتشكا). هل كان ذلك بسبب مواجهة أرتور؟ ربما.

“لكن من الأسهل بدء مباراة ضد لاعبين لا أعرفهم جيدا. على أي حال، في كل مرة واجهت أرتور، كانت المجموعة الأولى صعبة. ثم شعرت بتحسن تدريجي مع مرور الوقت، وهذا ما حدث اليوم.

“لم تكن المجموعة الأولى سهلة لكلينا. كنا متوترين للغاية. أعتقد أن الجمهور لاحظ ذلك”.

كانت المجموعة الافتتاحية متحدمة،إذ أهدر فاشيرو نقطتين لحسم المجموعة في الشوط الفاصل قبل أن يخسرها في النهاية بنتيجة 11-9.

ووجد فاشيرو نفسه في مأزق حقيقي عندما كانت النتيجة 3-3 في المجموعة الفاصلة عندما واجه ثلاث نقاط للكسر متأخرا صفر-40 لكنه تعافى في النهاية وأطلق 32 ضربة ناجحة في طريقه للفوز.