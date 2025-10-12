فاشيرو يهزم قريبه ريندركنيش ويتوج بلقب شنغهاي لأساتذة التنس

فالنتين فاشيرو يحتفل بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية ضد الفرنسي آرثر ريندركنيش. رويترز

أكمل فالنتين فاشيرو القادم من موناكو مسيرة ساحرة في بطولة شنغهاي لأساتذة التنس اليوم الأحد بعد أن تمكن من تعويض تأخره بمجموعة ليهزم الفرنسي آرثر ريندركنيش 4-6 و6-3 و6-3 في النهائي ويحرز أول ألقابه في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين فئة ألف نقطة.

لعب فاشيرو (26 عاما)، المصنف 204 في بداية البطولة، ثماني ضربات إرسال ساحقة و12 ضربة ناجحة خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و14 دقيقة.

وأصبح فاشيرو، بهذا الفوز، أول لاعب من موناكو يحرز لقبا فرديا في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

وغمرت المشاعر فاشيرو قبل أن يتبادل عناقا حارا مع ريندركنيتش (30 عاما) الذي تربطه به صلة قرابة.

وجمع فاشيرو قرابة 600 ألف دولار من جوائز خلال مسيرته المهنية لكن رفع كأس بطولة شنغهاي سيجعله يحصل على أكثر من 1.12 مليون دولار.

فاشيرو يقتحم قائمة أفضل 40 لاعبا

تعني مسيرة فاشيرو الرائعة نحو اللقب أنه سيصبح في المركز الأربعين في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين غدا بينما من المتوقع أن يدخل ريندركنيش، المصنف 54، قائمة أفضل 40 لاعبا.

وقال فاشيرو “أعني، أنا أبكي، ما حدث للتو لا يصدق. لا أعرف ماذا يحدث الآن، هذا ليس حلما، إنه أمر جنوني. أنا سعيد جدا بأدائي خلال الأسبوعين الماضيين…”.

وأضاف “أعتقد أن هناك فائزيْن اليوم، عائلة واحدة فازت، وأعتقد أن هذه القصة خيالية في رياضة التنس”.

وتابع “أتمنى لو كان هناك فائزان، لكن للأسف، هناك فائز واحد فقط، وأنا سعيد جدا لأني الفائز”.

كان القريبان قد أسعدا الجماهير في الدور قبل النهائي إذ تغلب فاشيرو على نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وفاز ريندركنيتش على دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة 2021.

بداية بطيئة لفاشيرو

أمام أعين الساحر السويسري روجر فيدرر، كسر ريندركنيتش إرسال منافسه ليتقدم 2-1 في المجموعة الأولى مستغلا سلسلة من الأخطاء السهلة ارتكبها فاشيرو.

واصل ريندركنيتش تألقه إذ ملأ الملعب بحماسه الشديد ليتقدم 3-1 قبل أن يعزز تقدمه إلى 4-2.

رد فاشيرو بقوة ليقلص الفارق إلى 5-4 لكن ريندركنيتش حافظ على رباطة جأشه ليمنع محاولة عودة قريبه ويحسم المجموعة الأولى في 41 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية المتقاربة، تأرجحت وتيرة اللعب بين اللاعبين إذ تعادلا 3-3 قبل أن يسدد فاشيرو ضربة خلفية ساحقة ليكسر إرسال ريندركنيتش ويتقدم 5-3 محافظا على هدوئه ليفرض عليه مجموعة فاصلة.

ريندركنيتش يحصل على وقت مستقطع طبي

استعاد فاشيرو حيويته في المجموعة الثالثة وكسر إرسال ريندركنيتش مبكرا ليتقدم 2-صفر. ورغم أن ريندركنيتش قلص الفارق إلى 3-2، فإنه احتاج إلى وقت مستقطع لعلاج ظهره. واصل فاشيرو الضغط وحسم الفوز بضربة أمامية ساحقة على الخط.

وقال فاشيرو “إنه الرجل الذي كنت أتدرب معه في جامعة تكساس إيه.آند.إم والذي نشأت معه في العطلات وما إلى ذلك”.

وأضاف “كانت المباراة صعبة للغاية، تفوق عليّ في المجموعة الأولى… نعم، وجدت طريقة لقلب الأمور، ثم حولت المباراة لصالحي قليلا مع اقتراب النهاية”.