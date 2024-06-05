فان برونكهورست يخطو خطوة جديدة في مسيرته التدريبية

‭ ‬أعلن بشيكطاش المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين جيوفاني فان برونكهورست مدربا للفريق خلفا لفرناندو سانتوس الذي أقيل من منصبه في أبريل نيسان الماضي.

ووقع المدرب الهولندي عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر.

وانفصل النادي عن أربعة مدربين الموسم الماضي بينهم البرتغالي سانتوس الذي حل محله المدرب المؤقت سردار توبراكتيبي وقاد الفريق للفوز بكأس تركيا.

وبدأ فان برونكهورست، الدولي الهولندي السابق، مسيرته التدريبية في فينوورد عام 2015 وهو النادي الذي بدأ وأنهى فيه مسيرته بالملاعب. وقاده للقب كأس هولندا في موسمه الأول وإلى لقب الدوري في موسمه الثاني.

وبعد ثلاثة مواسم مع النادي الهولندي، أمضى فان برونكهورست موسما واحدا مع قوانغتشو بالدوري الصيني الممتاز قبل أن يحل محل ستيفن جيرارد في تدريب رينجرز في نوفمبر تشرين الثاني 2021، بعد أن لعب للنادي الاسكتلندي سابقا.

وقاد رينجرز إلى نهائي الدوري الأوروبي وفاز بكأس اسكتلندا، كما قاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما لكنه أقيل بعد عام واحد من وصوله.