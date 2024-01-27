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فان دايك يُعلق على إعلان رحيل كلوب من ليفربول

منذ ساعة واحدة
فيرجيل فان دايك

فيرجيل فان دايك

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أعرب مدافع نادي ليفربول “فان دايك” عن صدمته، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، إزاء تصريح المدرب الألماني يورغن كلوب، بإعلان رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري، ليكوم أول لاعباً من “الريدز” يتحدث علنا عن قضية رحيل مدربه.

وكان كلوب أعلن، في فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، خبر الرحيل عن الفريق، وقال: “نفدت الطاقة لدي، أنا بخير الآن في هذه اللحظة، لكنني أعلم أنني لن أستطيع أن أكرر العمل مرارا وتكرارا”.

وأكد المدرب الألماني أن حبه واحترامه للفريق كبير جدا، وأن احترامه للجماهير ارتفع مع كل عام قضاه في النادي.

وقضى كلوب مع “الريدز” 9 مواسم، حافلة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

وقال الهولندي فيرجيل فان دايك لموقع “ليفربول”: إنه أمر صعب تقبله، لأن المدرب يعني الكثير بالنسبة لنا، بالنسبة لي، للنادي، وللدوري الإنجليزي بأكمله على ما أعتقد.

لقد اتخذ القرار نيابة عنه وعن عائلته. كان الأمر سيكون دائما صعبا، وهو ما حدث فعلا.

أعتقد أن قرار كلوب يجب أن يمنحنا دفعة إضافية، وشعورا بأنه يجب أن نحقق أقصى استفادة منه.

دعونا نجعل بقية الموسم مميزة.. حتى يتمكن (كلوب) من الحصول على الوداع، الذي يستحقه بكل تأكيد.

المصدر: سكاي نيوز

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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