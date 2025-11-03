الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
فرانك مدرب توتنهام: فان دي فين وسبينس اعتذرا ًعن تجاهلي عقب لقاء تشيلسي

منذ ساعتين
مدرب برنتفورد "توماس فرانك"

قال الدنمركي توماس فرانك مدرب توتنهام الإنجليزي اليوم الاثنين إن ميكي فان دي فين وجد سبينس ثنائي الفريق اعتذرا عن تجاهلهما للمدرب بعد الهزيمة على أرضه أمام تشيلسي في نهاية الأسبوع.

وفي حديثه للصحفيين قبل مباراة توتنهام على أرضه أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، قال فرانك إن اللاعبين حضروا لرؤيته “بشكل تلقائي” أمس الأحد.

وأضاف “جاء ميكي وجد إلى مكتبي أمس وقالا لي فقط: ‭’‬نريد أن نعتذر عن هذا الموقف‭’‬”.

وتابع “لم يريدا أن يبدو الأمر سيئا أو به أي شيء من عدم الاحترام أو أي نصل إلى أي نوع من التصورات التي يمكنك الوصول إليها في عالم الإعلام الجميل الحالي”.

واستطرد “لم يكن هذا قصدهم إطلاقا تجاهي أو تجاه الفريق أو النادي. كانوا فقط محبطين من الأداء والخسارة وصيحات الاستهجان خلال المباراة”.

وتوجه فان دي فين وسبينس مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس متجاهلين على ما يبدو طلب فرانك بتحية بالجمهور، بعد هزيمة السبت 1-صفر وسط صيحات استهجان من الجماهير على أداء الفريق.

وبقي المدرب في الملعب يُصفق للجماهير. وفاز توتنهام بواحدة من خمس مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تحت قيادة المدرب الدنمركي.

وقال فرانك إنه كان سيسأل اللاعبين عن الواقعة وكيف يشعرون لو لم يأتوا لرؤيته.

وأضاف أن تفاصيل المحادثة ستبقى سرية “سيكون من غير المعتاد أن أتخلى عن لاعب. كلنا بشر، لكنني سأحميهم دائما”.

    المصدر :
  • رويترز

