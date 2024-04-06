فرستابن الأسرع في جولة التجارب الحرة الأخيرة في اليابان

مرة أخرى تفوق فريق رد بول على الجميع في سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت، عندما سجل سائقه الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة على حلبة سوزوكا متقدما مباشرة على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز وعلى البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.

كما تفوق فرستابن على الجميع في جولة التجارب الحرة الأولى أمس الجمعة لكنه قرر عدم المنافسة في الجولة الثانية بسبب الأمطار.

واليوم سجل فرستابن الساعي للفوز بسباق اليابان للمرة الثالثة تواليا دقيقة واحدة و29.563 ثانية مستخدما إطارات لينة في أجواء غائمة لكن جافة.

وتخلف بيريز بفارق 0.269 ثانية عن زميله المتصدر بينما احتل راسل المركز الثالث بفارق 0.355 عن صاحب الصدارة.

وسجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سابقا سبع مرات رابع أسرع زمن في الجولة في حين حصل سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينز وشارل لوكلير القادم من موناكو على المركزين السابع والعاشر على الترتيب.

ومن خلال دائرة اتصالات فريقه عبر لوكلير عن استيائه قائلا “ما هذا الذي نفعله… هيا بنا.”

وخرجت سيارة فريق أر.بي بقيادة الأسترالي المخضرم دانييل ريكاردو عن المضمار في الجولة الأخيرة ليحصل على المركز 13 بينما حصل زميله الأقل خبرة يوكي تسونودا وهو ياباني على المركز التاسع.