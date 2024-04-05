فرستابن الأسرع في جولة التجارب الحرة الأولى في اليابان

سجل سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة اليابان الكبرى الحلقة الرابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الجمعة بينما تعثر لوجان سارجنت سائق وليامز إذ اصطدمت سيارته بحاجز من الإطارات في حلبة سوزوكا.

ويسعى فرستابن للعودة لطريق الانتصارات بعد أول انسحاب له من أحد السباقات منذ 2022 في الجولة السابقة في أستراليا قبل أسبوعين.

واليوم سجل فرستابن دقيقة واحدة و30.056 ثانية بعد استئناف الجولة عقب توقفها بسبب حادث سارجنت.

وسجل المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن في رد بول ثاني أسرع زمن في الجولة بفارق 0.181 ثانية عن بطل العالم في حين احتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثالث بفارق 0.213 ثانية عن صاحب الصدارة. وتوج ساينز ببطولة سباق أستراليا.

ولم يتمكن سارجنت من المشاركة في سباق ِأستراليا بعد تعرض زميله الأكثر خبرة أليكس ألبون لحادث خلال التجارب وتضرر سيارته. وأجرى الفريق بعض الاصلاحات في السيارة لكنه وصل إلى اليابان بدون هيكل احتياطي لذا يمكن أن يغيب سارجنت عن السباق إن لم يتمكن الفريق من تجهيز السيارة بشكل كامل قبل سباق الأحد المقبل.

وقال سارجنت وهو أمريكي عبر دائرة اتصالات فريقه بعد انحراف سيارته عند أحد المنحنيات “آسف” ثم أضاف “أنا بخير.”

ولم يتمكن فرستابن من الخروج من مرأب فريقه في أول 15 دقيقة بينما أصلح الفنيون كسرا في السيارة لكنه سريعا أظهر سرعته مستخدما إطارات صلبة في أجواء ماطرة.

واحتل سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ومواطنه جورج راسل المركزين الرابع والخامس على الترتيب بينما حصل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير القادم من موناكو على المركز السادس.

واحتل سائقا فيراري المركزين الأول والثاني في الجولة السابقة في أستراليا.