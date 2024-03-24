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فرستابن خارج سباق أستراليا للسيارات

منذ 21 دقيقة
ماكس فرستابن

ماكس فرستابن

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خرج بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول من سباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد بعد اشتعال النار في سيارته.

وبدأ فرستابن السباق من المركز الأول لكن كارلوس ساينز سائق فيراري تجاوزه واشتكى السائق الهولندي بعد ذلك من مشكلات فنية في السيارة قبل أن يخرج الدخان من السيارة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها فرستابن لعدم اكمال سباق في البطولة منذ خروجه من سباق أستراليا في حلبة ألبرت بارك في ملبورن قبل عامين.

وأضطر أيضا في وقت سابق بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للخروج من السباق بسبب عطل في وحدة الطاقة (المحرك).

    المصدر :
  • رويترز

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