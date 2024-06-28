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فرستابن يتفوق على سائقي مكلارين لينطلق من الصدارة في سباق السرعة بالنمسا

منذ ساعة واحدة
ماكس فرستابن

ماكس فرستابن

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انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الأول في سباق السرعة بجائزة النمسا الكبرى اليوم الجمعة متفوقا على سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وسجل بطل العالم ثلاث مرات أفضل لفة بلغت دقيقة واحدة و04.686 ثانية على حلبة فريقه وسط هتافات الجماهير وكان نوريس أبطأ بفارق 0.093 ثانية.

وقال السائق الهولندي، الذي حولت جماهيره التي سافرت للنمسا المدرجات للون البرتقالي في حلبة رد بول، “من الرائع أن أكون الأول هنا أمام جماهير بلدي وسباق الجائزة الكبرى في بلدي. لقد كان يوما جيدا حتى الآن”.

وانضم جورج راسل سائق مرسيدس إلى بياستري في الصف الثاني فيما سينطلق كارلوس ساينز سائق فيراري ولويس هاميلتون سائق مرسيدس من الصف الثالث.

وسيبدأ المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز السابع بينما يأتي إستيبان أوكون متسابق ألبين في المركز الثامن وزميله بيير جاسلي في المركز التاسع.

ويبدأ سائق فيراري شارل لوكلير من المركز العاشر بعد فشله في تسجيل زمن في المرحلة الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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