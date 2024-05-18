"فرستابن" يعادل الرقم القياسي بتحقيق مركز أول المنطلقين للمرة الثامنة تواليا

عادل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول رقم ايرتون سينا القياسي بتحقيق مركز أول المنطلقين ثماني مرات على التوالي بعدما سجل أسرع لفة في التجارب التأهيلية لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024.

وحقق سينا الرقم القياسي في 1988-1989 عندما كان سائقا لمكلارين. وبدأت مسيرة فرستابن في سباق أبوظبي الختامي للموسم الماضي إضافة إلى أول سبعة سباقات هذا الموسم.

وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني لكن مراقبي السباق يحققون في احتمالية إعاقة السائق الأسترالي لمنافسيه في الجولة الأولى من التجارب التأهيلية.

وحل لاندو نوريس، الفائز بجائزة ميامي الكبرى، في المركز الثالث لصالح مكلارين، متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي سيكمل الصف الثاني.