فرستابن يفوز بأول سباق للسرعة في موسم فورمولا 1

توج بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ببطولة أول سباق للسرعة في موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 عندما تفوق على جميع أقرانه في سباق جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي الدولية اليوم السبت.

وفي السباق الذي يتكون من 19 لفة تفوق فرستابن (26 عاما) بفارق 13.043 ثانية على أقرب ملاحقيه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سابقا سبع مرات.

وعزز فرستابن بهذا الفوز موقعه في صدارة قائمة السائقين بعدما اتسع الفارق الذي يتفوق به على زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز الذي احتل المركز الثالث في سباق السرعة اليوم.

واحتل سائقا فريق فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو والإسباني كارلوس ساينز المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وانطلق البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الأول لكن سيارته خرجت عن المضمار في اللفة الأولى بينما كان يتصارع مع هاميلتون وحصل على المركز السادس في النهاية.

واحتل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين الثاني المركز السابع في حين حل البريطاني جورج راسل زميل هاميلتون في مرسيدس ثامنا ليقتنص النقطة الأخيرة.