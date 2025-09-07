فرستابن يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى لفورمولا 1 في زمن قياسي

فاز ماكس فرستابن سائق رد بول بأسرع سباق على الإطلاق في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد في مونزا ليكمل الثنائية الإيطالية، بينما نفذ أوسكار بياستري سائق مكلارين تعليمات الفريق بالسماح لزميله لاندو نوريس بتخطيه ليتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في الترتيب العام إلى 31 نقطة.

واحتل الأسترالي بياستري المركز الثالث خلف نوريس الذي طال توقفه في حارة الصيانة قرب النهاية ليتأخر خلف نافسه على اللقب رغم تأكيدات الفريق بأنه سيظل في المقدمة.

وطلب الفريق من بياستري السماح لنوريس بتخطيه، فامتثل، وأنهى السباق في المركز الثالث، بينما شق فرستابن طريقه بسهولة إلى خط النهاية ليفوز بفارق كبير بلغ 19.2 ثانية ويحقق انتصاره الأول منذ إيمولا في مايو أيار الماضي.

واستغرق السباق رسميا ساعة و13 دقيقة و24.325 ثانية، بمتوسط سرعة 250.706 كيلومترا في الساعة في الحلبة المعروفة بلقب معبد السرعة.

وقال فرستابن عن فوزه الثالث هذا الموسم ورقم 66 في مسيرته “كنا نعمل على تحقيق ذلك طوال عطلة نهاية الأسبوع. الفوز هنا ممتع للغاية”.

ورغم أنه انطلق من المركز الأول، فإن فرستابن تراجع خلف نوريس في بداية فوضوية قبل أن يستعيد الصدارة.

وأضاف السائق الهولندي “رأيت أن الوتيرة كانت جيدة، كنت بحاجة فقط إلى الدخول في الأجواء.

“لاحظتُ أن السرعة كانت حاضرة، وسرعان ما استعدنا الصدارة. كانت عطلة نهاية أسبوع لا تصدق”.

ودائما ما كانت المعركة على اللقب بين بياستري ونوريس محور الاهتمام واندلع جدل بعدما طال توقف نوريس في حارة الصيانة واتخذ الفريق قرار بتبديل موقعي سائقيه.

وعلّق فرستابن عبر دائرة الاتصال المغلقة بدهشة مصطنعة عندما أخبره عندما علم بالقرار “فقط لأن توقفه (في حارة الصيانة) كان بطيئا؟”.

واعتذر فريق مكلارين لنوريس عبر دائرة الاتصال المغلقة عن التأخير.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الرابع بعدما تعرض وزميله لويس هاميلتون لحادثين منفصلين انسحبا على إثره من سباق هولندا الأسبوع الماضي.وجاء جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الخامس.

وحلّ هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز السادس في جائزته الكبرى الأولى على الحلبة سائقا لفيراري بعد أن بدأ من المركز العاشر.

واحتل أليكس ألبون سائق وليامز المركز السابع، بينما جاء البرازيلي جابرييل بورتوليتو سائق ساوبر في المركز الثامن، والإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز التاسع، وإسحاق حجار سائق ريسنج بولز في المركز العاشر.