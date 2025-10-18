فرستابن يفوز بسباق السرعة في أوستن بعد انسحاب سائقي مكلارين

فاز ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق السرعة بجائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثالثة تواليا بعد انسحاب أوسكار بياستري ولاندو نوريس سائقي مكلارين إثر تصادمهما في البداية اليوم السبت.

وأنهى فرستابن، الذي انطلق من المركز الأول بجانب نوريس، السباق بفارق 0.395 ثانية أمام جورج راسل سائق مرسيدس، بينما جاء كارلوس ساينز سائق وليامز في المركز الثالث ولويس هاميلتون في المركز الرابع مع فيراري.

وبفوزه حصد فرستابن ثماني نقاط قلصت الفارق الذي يفصله خلف بياستري متصدر الترتيب العام إلى 55 نقطة قبل سباق الجائزة الكبرى الرئيسي غدا الأحد وخمس جولات أخرى بعدها تشمل سباقي سرعة.

وانتهى السباق المكون من 19 لفة خلف سيارة الأمان بعد اصطدام لانس سترول سائق أستون مارتن وإستيبان أوكون سائق هاس قبل ثلاث لفات من النهاية.