فرستابن يفوز بسباق السرعة في النمسا على حساب مكلارين

صمد ماكس فرستابن سائق رد بول أمام ضغط مكلارين ليفوز بسباق السرعة بجائزة النمسا الكبرى بعدما انطلق من المركز الأول اليوم السبت 29 حزيران/يناير 2024، ليعزز صدارته للترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات برصيد 71 نقطة.

وحل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني بفارق 4.6 ثانية خلف فرستابن، بينما جاء زميله في الفريق لاندو نوريس، وأقرب ملاحقي فرستابن في الترتيب العام، في المركز الثالث.

وتمكن نوريس من تجاوز فرستابن في المنعطف الثالث في اللفة الخامسة في السباق الذي امتد 23 لفة، لكنه تراجع للمركز الثالث في المنعطف الرابع.

وقال فرستابن بعدما عبر خط النهاية ليحقق العلامة الكاملة في ثلاثة سباقات سرعة أقيمت هذا الموسم، عبر دائرة الاتصال المغلقة “كان هذا مثيرا أليس كذلك”.

وحل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الرابع متفوقا على كارلوس ساينز سائق فيراري صاحب المركز الخامس.

وجاء زميلاهما على الترتيب لويس هاميلتون وشارل لوكلير في المركزين السادس والسابع واحتل سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثامن.

ويحصل أول ثمانية سائقين في سباق السرعة الذي يمتد مسافة 100 كيلومتر على نقاط، ويحصد الفائز ثماني نقاط.

وتقام التجارب التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى المقرر غدا الأحد في وقت لاحق اليوم السبت.