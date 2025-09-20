السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
فرستابن ينطلق من المركز الأول في باكو بعد تعرض بياستري ولوكلير لحادث

منذ 3 ساعات
ماكس فرستابن

ماكس فرستابن

احتل ماكس فرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت، وذلك بعد خروج أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر البطولة وشارل لوكلير سائق فيراري من التجارب التأهيلية إثر تعرضهما لحادث خلال التجارب التي شهدت ستة توقفات في رقم قياسي.

ووضع كارلوس ساينز فريقه وليامز في الصف الأمامي بجوار بطل العالم أربع مرات في فترة صعبة لفريق مكلارين المتصدر والذي يستطيع حسم لقب الصانعين غدا الأحد.

واحتل بياستري المركز التاسع دون تسجيل أي وقت في المرحلة الأخيرة من التجارب، فيما سيبدأ زميله في الفريق ومنافسه على اللقب لاندو نوريس من المركز السابع بعد أن أهدر فرصة كبيرة لزيادة المسافة بينه وبين زميله الأسترالي.

واحتل ليام لاوسون سائق ريسنج بولز المركز الثالث، بينما جاء كيمي أنتونيلي من مرسيدس في المركز الرابع في صف ثان بالكامل من السائقين الشبان.

    المصدر :
  • رويترز

