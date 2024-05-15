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فرصة تشيلسي في بلوغ بطولة أوروبية ترتفع بعد الفوز 2-1 في برايتون

منذ 22 ثانية
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 عزز تشيلسي حظوظه في بلوغ بطولة أوروبية الموسم المقبل بعدما سجل هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورفع تشيلسي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، متقدما بفارق ثلاث نقاط على نيوكاسل السابع.

ومنح كول بالمر التقدم لتشيلسي في الدقيقة 34 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من مارك كوكوريا ليسجل اللاعب الشاب هدفه رقم 22 في الدوري.

وسجل نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة منخفضة.

وتعرض البديل ريس جيمس للطرد قرب النهاية بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لتدخله بعنف على جواو بيدرو مهاجم برايتون.

وسدد سيمون أدينجرا مهاجم برايتون في القائم الأيمن في الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل داني ويلبيك هدف تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة. وظل برايتون في المركز العاشر وله 48 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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