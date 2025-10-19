فرنانديز يحقق أول انتصاراته ببطولة العالم للدراجات النارية

راؤول فرنانديز من فريق Trackhouse MotoGP يحتفل بالكأس على المنصة بعد فوزه. رويترز

قدم راؤول فرنانديز أداء قويا ليحقق أول انتصار في مسيرته ببطولة العالم للدراجات النارية بالفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى اليوم الأحد.

وبذلك حقق أيضا أول انتصار على الإطلاق لفريق تراك هاوس في الفئة الأولى.

سجل ماركو بتسيكي، الفائز بسباق السرعة والذي انطلق من المركز الثاني، انطلاقة قوية لينتزع الصدارة قبل المنعطف الأول من فابيو كوارتارارو الذي انطلق أولا.

كما أتاحت انطلاقة المتسابق الإيطالي السريعة لفرنانديز وبيدرو أكوستا تجاوز كوارتارارو الذي سجل لفة قياسية في التجارب التأهيلية أمس.

ومع ذلك، لم يدم تقدم بتسيكي طويلا إذ اضطر إلى تنفيذ عقوبة اللفة الطويلة المزدوجة بسبب اصطدامه مع مارك ماركيز، الذي حسم لقب البطولة مؤخرا، في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى. ونفذ متسابق أبريليا عقوبته واستبسل ليحقق أداء مثيرا للإعجاب وينهي السباق في المركز الثالث.

دي جيانانتونيو الثاني وبتسيكي يعتلي منصة التتويج

استفاد الإسباني فرنانديز (24 عاما) من تراجع بتسيكي ليتصدر السباق وبمجرد أن وجد نفسه في المقدمة لم يكن بإمكان أحد اللحاق به.

شكل فوز فرنانديز إنجازا بارزا لأبريليا إذ أصبحت أنجح شركة تصنيع أوروبية في تاريخ سباقات الجائزة الكبرى بفوزها رقم 300.

وقال فرنانديز “آسف جدا لكني لا أصدق الأمر”.

وأضاف “لطالما آمن الفريق بي. لم يتوقف عن دعمي. لذا، فهذا هو ثمرة العمل الجاد”.

وأردف “بفضلهم، بالطبع، نتمتع بوتيرة جيدة حقا”.

وتابع “نعلم أنه في هذا النوع من الحلبات، يجب عليك التعامل مع الإطارات بطريقة جيدة، وقد حاولت ذلك لأننا كنا نعلم في النهاية أن التعامل معها صعب جدا. هذا ما فعلته، خاصة في اللفات الخمس الأخيرة. لقد كان سباقا طويلا جدا بالنسبة لي”.

تبادل كل من أكوستا وأليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو المراكز في منافسة شرسة قبل أن يتمكن دي جيانانتونيو متسابق فريق (في.آر.46 ريسنج) من انتزاع المركز الثاني ليكمل بتسيكي منصة التتويج بعد عودته الرائعة.

قال بتسيكي “كان سباقا شديد الصعوبة”.

وأضاف “أصبح كل شيء أكثر تعقيدا بسبب العقوبة لكن استراتيجيتي نجحت تماما لأني أردت تحقيق انطلاقة مثالية وأن أضغط بقوة في البداية”.

وتابع “كان لدي فارق بسيط عندما نفذت العقوبة، لذا أنا سعيد للغاية. لم أتخيل الصعود إلى منصة التتويج بسبب العقوبة”.

واجه كوارتارارو سباقا عصيبا وتراجع في الترتيب ليحقق نتيجة مخيبة للآمال بإنهائه في المركز الحادي عشر.

وكان الوضع مؤلما تماما للأسترالي جاك ميلر الذي خرج من المنافسة على منصة التتويج بعد حادث تصادم وهو في المركز السادس.

كما أنهى فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين، السباق بخيبة أمل إذ انسحب بعد حادث تصادم قبل أربع لفات من النهاية.