فرنانديز يسجل ثنائية ويونايتد يتعادل مع بورنموث 2-2

سجل برونو فرنانديز هدفين ليقود فريق مانشستر يونايتد إلى تعادل غير مقنع بنتيجة 2-2 أمام مضيفه بورنموث في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت. رغم تألق فرنانديز، إلا أن هذه النتيجة جعلت الفريق يتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وأنقذ اللاعب البرتغالي فريقه مرتين بعدما تقدم بورنموث في مناسبتين بشكل مستحق عبر دومينيك سولانكي وجاستن كلويفرت.

ولم يفز يونايتد الآن في أربع مباريات بالدوري ويملك 50 نقطة من 32 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد.

صنع بورنموث مجموعة من الفرص في الشوط الأول وتقدم عبر سولانكي قبل أن يتعادل فرنانديز على عكس سير اللعب في الدقيقة 31.

واستغل كلويفرت المزيد من ضعف الدفاع لاستعادة تقدم بورنموث بعد فترة وجيزة لكن فرنانديز سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد لمسة يد على آدم سميث ليدرك التعادل.