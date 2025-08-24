الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
فرنانديز يهدر ركلة جزاء في تعادل يونايتد 1-1 مع فولهام في الدوري

منذ 39 دقيقة
مانشستر يونايتد

فرض فولهام التعادل 1-1 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في مباراة أهدر فيها برونو فرنانديز ركلة جزاء.

وحصل يونايتد على ركلة جزاء عندما قام كالفين باسي بإسقاط ميسون ماونت أرضا أثناء تنفيذ ركلة ثابتة لكن فرنانديز أهدر ركلة الجزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وتقدم يونايتد بقيادة المدرب روبن أموريم في النتيجة من ركلة ركنية في الدقيقة 58 عندما اصطدمت ضربة رأس لعبها ليني يورو بظهر رودريجو مونيز لاعب فولهام ودخلت المرمى.

لكن سميث رو لاعب فولهام سجل هدفا من لمسته الأولى بعد 93 ثانية من دخوله بديلا مستغلا تمريرة عرضية من أليكس إيوبي في الشباك.

ويحتل فولهام المركز 13 بنقطتين، بينما يحتل يونايتد المركز 16 بنقطة واحدة من مباراتين.

    المصدر :
  • رويترز

