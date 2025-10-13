فرنسا تتعادل 2-2 مع أيسلندا وتواجه مباراة حاسمة أمام أوكرانيا

انتهى السجل المثالي لفرنسا في مشوارها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الاثنين بالتعادل 2-2 خارج أرضها مع أيسلندا في المجموعة الرابعة.

وسجل جان فيليب ماتيتا هدفه الأول مع المنتخب الفرنسي ليتقدم فريقه 2-1 في ثاني مباراة دولية له بعدما أدرك كريستوفر نكونكو التعادل للفريق الزائر بعد هدف فيكتور بالسون الافتتاحي. لكن كريستيان هلينسون خطف نقطة لأصحاب الأرض.

وتبقى فرنسا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط من أربع مباريات متقدمة بثلاث نقاط على أوكرانيا التي تغلبت على أذربيجان 2-1 في وقت سابق اليوم الاثنين.

وستواجه فرنسا منتخب أوكرانيا في باريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني في مباراة قد تكون حاسمة في السباق على التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.