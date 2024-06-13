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فرنسا تحصل على ميدالية أولمبية في الدراجات بعد 124 عاما

منذ 28 ثانية
اولمبياد باريس

اولمبياد باريس

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حصلت فرنسا على ميدالية من دورة الألعاب الأولمبية عام 1900 والتي أقيمت في باريس بعدما حصلت عليها بريطانيا في البداية.

وفاز المتسابق البريطاني لويد هيلدبراند بالميدالية، بعدما تنافس في سباقين واحتل المركز الثاني في سباق 25 كيلومترا للرجال، لكن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أعاد منحها إلى فرنسا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان اليوم الخميس “توصلت الأبحاث التي أجريت مؤخرا والتي انتهت الآن إلى أنه على الرغم من أن هيلدبراند كان مواطنا بريطانيا فإنه ولد ونشأ في فرنسا وتنافس مع نادٍ فرنسي قبل وبعد أولمبياد باريس 1900”.

وكان الرياضيون في تلك الفترة يسجلون باسم بلدان الاتحادات الرياضية التي يتنافسون فيها، ولم تكن اللجان الأولمبية الوطنية ضمن تلك العملية بعد.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية “الميدالية التي فاز بها هيلدبراند ستُمنح الآن إلى فرنسا بدلا من بريطانيا العظمى في السجلات الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 1900، وفي قاعدة بيانات اللجنة الأولمبية الدولية”.

وتستضيف باريس أيضا الألعاب الأولمبية هذا العام، والتي تبدأ يوم 26 يوليو تموز المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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