فرنسا تسقط في فخ التعادل السلبي أمام كندا

أنهى المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم، استعداداته لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تنطلق الجمعة في ألمانيا بتعادل وأداء سلبيين امام نظيره الكندي الاحد في مباراة ودية في بوردو.

ودفع مدرب “الديوك” ديدييه ديشان بمعظم عناصره الأساسية وفي مقدمتهم نجم أتلتيكو مدريد الاسباني انطوان غريزمان، فيما جلس النجم كيليان مبابي المنتقل الى ريال مدريد الإسباني على دكة البدلاء قبل ان يدفع به مكان ماركوس تورام في الدقيقة 74، بعدما تعرّض لإصابة طفيفة في الركبة خلال الفوز الودي على لوكسمبورغ 3-0 الاربعاء في متز.

وكاد مبابي الذي غاب عن الحصتين التدريبيتين الأخيرتين لمنتخب بلاده واكتفى بتمارين فردية، أن يسجل هدف الفوز بمجهود فردي رائع في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما تلاعب بمدافعين داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى ماكسيم كريبو.

وخاض المهاجم المخضرم اوليفييه جيرو آخر مباراة دولية له في فرنسا كونه أعلن أنه سيعتزل دوليًا بعد نهاية البطولة القارية.

كما أشرك ديشان مدافع أرسنال الانكليزي وليام ساليبا مكان ابراهيما كوناتيه، الى جانب دايو أوباميكانو.

في المقابل، ضمّت التشكيلة الاساسية للمنتخب الكندي كلا من ظهير بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس ومهاجم ليل جوناثان ديفيد.

ويُعتبر المنتخب الفرنسي من أبرز المنافسين على لقب كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو، حيث يسعى الى إحراز نجمته القارية الثالثة بعد 1984 و2000.

وتنافس فرنسا في المجموعة الرابعة الى جانب هولندا وبولندا والنمسا. وتستهل مشوارها في العرس القاري بمواجهة النمسا في 17 الحالي، قبل ان تلعب امام هولندا في قمة نارية بعد أربعة ايام، لتختتم مبارياتها في الدور الاول بلقاء بولندا في 25 منه.

في المقابل، تستعد كندا التي يشرف عليها المدرب الاميركي جيسي مارش لخوض غمار مسابقة كوبا أميركا التي تقام في الولايات المتحدة اعتبارا من 21 الحالي، حيث وقعت في المجموعة الاولى الى جانب الأرجنتين بطلة العالم والبيرو وتشيلي.