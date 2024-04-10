فرنسا تعزز الحماية بملعب سان جيرمان خشية من تنظيم الدولة

عززت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية حول ملعب بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء بعد تهديد تنظيم الدولة الإسلامية بشن هجمات مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

ويلعب باريس سان جيرمان مع برشلونة في وقت لاحق بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.

وضاعفت إسبانيا وبريطانيا جهودهما هذا الأسبوع قبل مواجهات لأنديتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء بعد أن دعا تنظيم الدولة الإسلامية لشن هجمات على ملاعب بما في ذلك بطائرات مسيرة.

وتثير هذه التهديدات قلقا خاصا بالنسبة لفرنسا، التي كانت هدفا منذ فترة طويلة للجماعات المتشددة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو تموز وأغسطس آب.

وفي استاد بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جيرمان بدأت الشرطة اليوم الأربعاء في سحب السيارات المتوقفة ووضع كتل خرسانية.

وأشرف كبار الضباط على هذه العمليات.

ومع ذلك، تجاهل المشجعون في متجر باريس سان جيرمان الكبير في وسط باريس المخاوف.

وأمس الثلاثاء، أقيمت مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن وريال مدريد ضد مانشستر سيتي في مدريد دون أي عوائق.

ويلعب أتليتيكو مدريد مع بروسيا دورتموند في إسبانيا في دور الثمانية اليوم الأربعاء.