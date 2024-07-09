فرنسا تعلن عن تشكيلتها لأولمبياد باريس مع استبعاد زائير-إيمري

اختار تييري هنري مدرب منتخب فرنساالأولمبي لكرة القدم لاعب وسط بايرن ميونيخ الجديد مايكل أوليسي‭‭ ‬‬وكذلك مهاجم أرسنال السابق ألكسندر لاكازيت ضمن التشكيلة النهائية المكونة من 18 لاعبا للمشاركة في أولمبيدا باريس مع استبعاد لاعب باريس سان جيرمان وارن زائير-إيمري.

وتضم مسابقة كرة القدم في الأولمباد منتخبات تحت 23 عاما مع السماح بضم ثلاثة لاعبين أكبر سنا كحد أقصى. واختار هنري لاكازيت (33 عاما)، وجان فيليب ماتيتا (27 عاما) ولويك باد (24 عاما) ليكونوا لاعبيه الثلاثة الأكبر سنا.

وكان زائير-إيمري وبرادلي باركولا لاعبا باريس سان جيرمان قد انضما للقائمة الأولية قبل استبعادهما من القائمة النهائية.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان يتردد في مشاركة لاعبيه في الأولمبياد التي تقام خارج جدول بطولات الاتحاد الدولي (الفيفا).

وستفتتح فرنسا، التي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد لوس انجليس 1984، مبارياتها بالمجموعة الأولى أمام الولايات المتحدة في 24 يوليو تموز قبل مواجهة غينيا ونيوزيلندا.

وفيما يلي تشكيلة فرنسا:

حراسة المرمى: عبيد نكامباديو وجيوم ريست.

مدافعون: لويك باد وبرادلي لوكو وكاستيلو لوكيبا وسونجوتو ماجاسا وكيليان سيلديليا وأدريان تروفير.

لاعبو الوسط: ماجنيس أكليوش وجوريس شوتار وديزييه دو ومانو كوني وإنزو مييو.

مهاجمون: ريان شرقي و أرنو كاليمويندو وألكسندر لاكازيت وجان فيليب ماتيتا ومايكل أوليسي.