فريتز وشيلتون يقودان الحلم الأمريكي في فلاشينج ميدوز

استهل تيلور فريتز وبن شيلتون مشوارهما في أمريكا المفتوحة للتنس بثقة اليوم الأحد ليتأهلا للدور الثاني في سعيهما لإنهاء 22 عاما من الصيام عن الألقاب بالنسبة للاعبين الأمريكيين الرجال في نيويورك.

زاد فريتز، الذي أصبح العام الماضي أول لاعب أمريكي منذ 2006 يبلغ نهائي فلاشينج ميدوز، إيقاعه بعد المجموعة الأولى على ملعب لويس أرمسترونج ليقهر مواطنه إيميليو نافا 7-5 و6-2 و6-3 مسددا 11 ضربة إرسال ساحق.

وبعدما حل وصيفا للبطل يانيك سينر العام الماضي، يأمل فريتز أن يسير على خطى ماديسون كيز أو كوكو جوف اللتين توجتا بلقبين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وفي الواقع، منذ أن كان آندي روديك آخر لاعب من الرجال على أرضه يحصد لقب أمريكا المفتوحة في 2003، حققت اللاعبات الأمريكيات 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى حيث حصدت فينوس وسيرينا وليامز 19 لقبا منها.

وقال فريتز الذي سيواجه في الدور الثاني الأرجنتيني سيباستيان بايز أو الجنوب أفريقي لويد هاريس الصاعد من التصفيات “حققنا إنجازا كبيرا للتنس الأمريكي.

“تحملت السيدات المسؤولية لفترة طويلة والآن حان دور الرجال. نحن قادمون”.

وقاتل نافا أمام المصنف الرابع حتى الشوط الأخير من المجموعة الأولى حين خسر إرساله بخطأين سهلين قبل أن يساعد فريتز على كسر إرساله مبكرا في المجموعة الثانية بخطأين مزدوجين.

بدأ فريتز اللعب بقوة منذ ذلك الحين، وكسر إرسال منافسه ليحسم المجموعة الثانية لصالحه قبل أن يحصل على كسر الإرسال المطلوب في المجموعة الثالثة بضربة خلفية لا تصد ولا ترد في الشوط الرابع.

وفي وقت سابق، تغلب بن شيلتون على إجناسيو بوسي لاعب بيرو الصاعد من التصفيات 6-3 و6-2 و6-4 في الدور الأول.

كان شيلتون، الذي بلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة في 2023، مفعما بالثقة بعد فوزه بأكبر لقب في مسيرته في تورونتو في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يظهر أي تراجع في مستواه على ملعب آرثر آش إذ حقق أكثر من 35 نقطة فوز مباشر وسدد خمس ضربات إرسال ساحقة.

وسيواجه شيلتون الفائز من مباراة الثنائي الإسباني بابلو كارينيو بوستا وبابلو ياماس رويز مع حصوله على يوم راحة إضافي بفضل جدول المباريات الممتد 15 يوما الذي اعتمدته البطولة الكبرى هذا العام.

وقال شيلتون “بدأت أشعر وكأنني في بيتي. هذا أفضل ملعب في التنس.

“إنه مكاني المفضل، وملعبي المفضل، وبطولتي المفضلة”.

كان الأداء متكافئا في معظم فترات المجموعة الأولى قبل أن يخسر بوسي إرساله بخطأ مزدوج في الشوط الثامن ونجح شيلتون في الدفاع عن ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط التاسع.

وكسر اللاعب الأمريكي إرسال منافسه باللعب من على الخط الخلفي في الشوط الخامس من المجموعة الثانية ومرة أخرى في الشوط السابع بإحدى ضرباته الأمامية القوية الشهيرة.

وساعد بوسي منافسه شيلتون على كسر إرساله مجددا في الشوط الثالث من المجموعة الأخيرة بواحدة من أخطائه الستة المزدوجة في المباراة واحتفل اللاعب (22 عاما) حين أنهى اللقاء لصالحه في النقطة الخامسة لحسم المباراة.

كان عمر شيلتون أقل من عام واحد في 2003 حين كان آندي روديك آخر لاعب أمريكي يحصد لقب البطولة، وبرز كأحد ألمع الآمال التي تراود الجماهير المحلية بعد مشواره الملهم الذي وصل به إلى الدور قبل النهائي قبل عامين.

وقال شيلتون “نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة. نسعى للتحسن يوميا”.

وصل فريتز وشيلتون إلى فلاشينج ميدوز مع الكثير من زملائهم الأمريكيين حيث شارك 48 أمريكيا من بينهم 23 رجلا في القرعة الرئيسية للفردي وهو أكبر عدد من المشاركين الأمريكيين منذ مشاركة 54 أمريكيا في نسخة 2020 التي شهدت جائحة كوفيد-19.