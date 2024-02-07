فريق ألبين لفورمولا 1 يطرح سيارة جديدة كلياً لعام 2024

أفاد فريق ألبين المملوك لرينو إنه غير كل شيء تقريبا باستثناء مقود السيارة حيث أصبح أول منافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يطرح سيارته الجديدة لعام 2024 اليوم الأربعاء بدلا من مجرد تقديم التصميم الجديد أو عرضه رقميا.

وأنهى ألبين الموسم الماضي في المركز السادس ضمن الترتيب العام متراجعا بواقع مركزين عن ترتيبه السابق مع الثنائي الفرنسي المؤلف من إستيبان أوكون وبيير جاسلي.

وسيتسابق الفريق مجددا بتصميمين مميزين هذا الموسم مع غلبة اللون الوردي على سيارة (إيه.فايف.تو فور) في السباقات الثمانية الأولى لتعكس ألوان الراعي (بي.دبليو.تي) قبل العودة إلى اللون الأزرق المألوف لألبين.

وقال مات هارمان مدير القطاع الفني في التقديم الأولى للسيارة بمصنع إنستون التابع للفريق “قررنا اتباع هذا النهج الجريء للغاية. إنها سيارة جديدة تماما من الأمام إلى الخلف. أعتقد أن المقود فقط هو الذي نجا (من هذا التجديد).

“حاولنا حقا أن ننظر إلى كل جزء من السيارة للتأكد من أننا لم نترك شيئا لم نغيره ونمنح أنفسنا سيارة يمكن أن تتمتع بالإمكانيات اللازمة على مدار العام”.

وقال برونو فامين مدير الفريق، الذي تولى المسؤولية العام الماضي، إن كل شيء يجب أن يتحسن.

وأضاف “لدينا فكرة عن الوضع الذي نعتقد أننا فيه مقارنة بالعام الماضي ولكن ليس لدينا أدنى فكرة عن وضع المنافسين”.

ووفقا للاتحاد الدولي للسيارات، فإن محرك رينو يقل في قدرته بما يتراوح ما بين 20 إلى 30 حصانا مقارنة ببقية المنافسين مع توقف أي تحديثات على المحركات حتى عام 2026 عندما يتم تقديم وحدة طاقة جديدة.

وقال فامين إن هناك المجال كبير للوصول للأداء المطلوب مع هذا الهيكل.

وأضاف “(المحرك) متراجع في الأداء بعض الشيء ونحن نعرف السبب. أعلن الاتحاد الدولي للسيارات ذلك.

“لكن في نهاية السباق ليس المحرك ولا الهيكل الذي يسجل النقاط بل السيارة.

“المحرك على ما هو عليه…توقفت أي تحديثات للكثير من الأشياء ولكن يمكننا أيضا العمل على أصعدة أخرى مثل التكامل والبرمجيات ونظام التبريد.

“نحن نعمل على كل هذا…وفي نهاية المطاف، فإن ما نحتاجه هو سيارة جيدة مهما كان المحرك.

“علينا تحسين المحرك، ولكن علينا تحسين الهيكل والديناميكية إضافة إلى تحسين فهمنا للإطارات. كل شيء. نحتاج إلى تحسين كل هذا معا”.

(إعداد محمد يسري للنشرة العربية – تحرير أحمد عبد اللطيف)