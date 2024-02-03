السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
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فريق أوسيك يشكك في إصابة تايسون فيوري

منذ 24 دقيقة
الملاكم البريطاني تايسون فيوري

الملاكم البريطاني تايسون فيوري

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شكك فريق الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك في نبأ إصابة منافسه تايسون فيوري بعد إعلان شركة كوينزبري بروموشنز تأجيل النزال المقرر بين الملاكمين على توحيد‭ ‬لقب وزن ثقيل بعد تعرض فيوري لجرح أثناء التدريب.

وكان من المقرر إقامة المواجهة في 17 فبراير شباط الجاري في الرياض لتوحيد ألقاب فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي ومنافسه الأوكراني أوسيك حامل ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة.

وقال إيجيس كليماس مدير أعمال الملاكم الأوكراني لشبكة سكاي سبورتس إن فيوري “سيفعل أي شيء حتى لا يواجه أوسيك” وأشار إلى أن الملاكم البريطاني ربما “تعرض لضربة بمقلاة طلب أن يُضرب بها”.

وعلق أليكس كراسيوك مروج مباريات أوسيك أيضا على منشور وضعه فيوري بتطبيق إنستجرام قائلا “أتمنى لك الشفاء العاجل. أرسل الله إشارة لك. فكر في الاعتزال يا أخي”.

وجاء التشكيك رغم نشر الشركة صورة “الجرح الغريب” فوق عين فيوري اليمنى.

وقال فرانك وارن وهو متحدث باسم شركة كوينزبري بروموشنز أمس الجمعة “بمجرد قيام الأطباء بتقييم وضع عين تايسون، سيكون لدينا فكرة أفضل عن فترة التعافي اللازمة”.

وأضاف وارن لراديو (توك سبورت) إن النزال سيقام بالتأكيد بمجرد تعافي فيوري.

وقال وارن إن فيوري كان يتدرب مع ملاكم كرواتي من الوزن الثقيل وأحدث مرفقه إصابة في عين فيوري.

وكان فيوري قد قال “شعرت بصدمة كبيرة بعد الاستعداد لهذه المباراة لفترة طويلة وبعد أن كنت في حالة رائعة.

“أشعر بالأسى والحزن تجاه جميع الأطراف (في النزال)”.

وأضاف فيوري “سأعمل بجد من أجل الموعد الجديد بمجرد شفاء عيني. لا يسعني إلا أن أعتذر لجميع من تضرروا”.

ولم يخسر الملاكمان خلال مسيرتهما الاحترافية حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

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