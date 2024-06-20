فريق التنس الأمريكي يستعد لأولمبياد باريس بمشاركة كوكو جوف

قال الاتحاد الأمريكي للتنس اليوم الخميس إن بطلة أمريكا المفتوحة كوكو جوف ستشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية هذا العام بعد اختيارها ضمن الفريق الأمريكي الذي يضم ستة لاعبين يشاركون في الأولمبياد لأول مرة.

وستنضم جوف، المصنفة الثانية عالميا والتي لم تتمكن من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد إصابتها بكوفيد-19، للفريق الأمريكي لفردي السيدات إلى جوار جيسيكا بيجولا ودانييل كولينز وإيما نافارو.

وستتعاون جوف، التي فازت بأول لقب كبير لها في منافسات الزوجي هذا العام في رولان جاروس حيث تقام منافسات التنس في الأولمبياد، مع بيجولا في الزوجي بينما ستلعب كولينز مع ديزيريه كرافتشيك.

وحققت كولينز، التي أعلنت في يناير الماضي اعتزالها بعد نهاية الموسم الحالي، رقما قياسيا في الفردي بلغ 36 انتصارا و11 هزيمة هذا العام بما في ذلك 15 انتصارا متتاليا ولقبين متتاليين في ميامي وتشارلستون.

وفي منافسات الرجال، يُعد تيلور فريتز المصنف 12 عالميا الأمريكي الأعلى تصنيفا في فريق الفردي الذي يضم أيضا تومي بول وكريس يوبانكس وماركوس جيرون.

وسيشكل فريتز وبول فريقا واحدا في الزوجي بينما سيشكل راجيف رام المصنف السادس عالميا وأوستن كرايتشيك المصنف 15 الفريق الآخر.

وقال الاتحاد الأمريكي إنه سيعلن عن فريق الزوجي المختلط في وقت لاحق.