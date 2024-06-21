فريق برازيلي ينضم لسباقات "سيل جي.بي" للشراع

أعلن منظمون انضمام البرازيل إلى سباقات (سيل جي.بي) للشراع بدعم من صندوق سيادي في أبوظبي، في خطوة ستؤدي لانضمام أول فريق من أمريكا الجنوبية إلى دوري الشراع الذي تتنافس فيه قوارب يبلغ طولها 50 قدما.

وقال منظمو سباقات (سيل جي.بي) اليوم الجمعة إن فريق (برازيل سيل جي.بي) المملوك لصندوق مبادلة للاستثمار سيدخل في شراكة مع شركة الرياضات والترفيه البرازيلية (آي.إم.إم) لإدارة شؤون الفريق الجديد، الذي ستتأكد تشكيلته الكاملة خلال الأشهر المقبلة.

وشركة (آي.إم.إم) مملوكة لمتسابق الشراع الأولمبي البرازيلي السابق آلان أدلر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة برازيل موتور سبورت التي تملك حقوق الترويج لسباق جائزة ساو باولو الكبرى لفورمولا 1 للسيارات.

أما مبادلة كابيتال فهي ذراع إدارة الأصول المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي.

وقال راسل كوتس الرئيس التنفيذي لسباقات (سيل جي.بي) في بيان “هذا يفتح سوقا جديدة وهامة للغاية لسباقات سيل جي.بي. نحن متحمسون للغاية لمواصلة تطوير القاعدة الجماهيرية في البرازيل وتعزيز ارتباطنا بالمنطقة”.

وسيبدأ الفريق البرازيلي المشاركة في السباقات مع بداية الموسم الخامس لسباقات (سيل جي.بي)، والذي من المقرر أن ينطلق في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال أوسكار فالجرين، الرئيس التنفيذي لوحدة الاستثمار في مبادلة كابيتال، في البيان ذاته “هذا الاستحواذ لا يضيف إلى محفظتنا الاستثمارية فحسب، بل يتماشى أيضا مع التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في البرازيل”.