فريق كاديلاك يتعاقد مع بيريز وبوتاس في مشاركته الأولى في فورمولا 1

سيعود سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس إلى قائمة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الموسم المقبل بعد أن أعلن فريق كاديلاك التعاقد مع السائقين المخضرمين الفائزين بالسباقات كأول ثنائي للفريق.

وقالت المجموعة المدعومة من جنرال موتورز اليوم الثلاثاء إن السائقين المكسيكي والفنلندي يملكان عقودا لعدة سنوات دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويبلغ بيريز، الفائز بستة سباقات، وبوتاس، الذي حقق عشرة انتصارات مع مرسيدس، من العمر 35 عاما وقد عادا للسباقات بعد أن استبعدهما فريقا رد بول وساوبر على التوالي عام 2024.

وكان الإعلان متوقعا، رغم أن بعض المواهب الشابة كانت محل اهتمام من الفريق.

وقال دان توريس الرئيس التنفيذي للفريق للصحفيين في مكالمة فيديو “نعتقد أن خبرتهم وقيادتهم ومهاراتهم الفنية هي ما نحتاجه حقا. إنه المزيج الصحيح – السائقان المناسبان في الوقت المناسب – ونحن نشعر بالتواضع لإيمانهم بنا في هذا المشروع”.

وقضى كل منهما سنوات إلى جانب اثنين من عظماء هذه الرياضة، بيريز إلى جوار بطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن في رد بول، وبوتاس كزميل لبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في مرسيدس.

كما أنهما خاضا أكثر من 500 سباق منذ ذلك الحين – بيريز 281 وبوتاس 246 – وصعدا إلى منصة التتويج 106 مرات مجتمعين.

وقال توريس إن بيريز تحديدا كان حريصا على تجاوز موسمه الأخير مع رد بول عندما عانى من انخفاض حاد في الأداء.

وأضاف “كانت لدينا أسئلة وشك… وأجاب على جميع أسئلتنا واجتاز اختباراتنا بنجاح باهر”.

وستواجه كاديلاك، التي ستستخدم وحدات طاقة فيراري حتى عام 2029 وهو العام الذي تأمل فيه جنرال موتورز أن تمتلك وحداتها الخاصة، منحنى تعليمي حاد باعتبارها الفريق 11 في بداية حقبة المحرك الجديد.

وقال بيريز وبوتاس – ويعمل الأخير سائق احتياطي في فريق مرسيدس هذا الموسم – إنهما متحمسان للبدء من جديد.

وقال بوتاس “هذا ليس مجرد مشروع للمشاركة في السباقات؛ بل رؤية طويلة المدى. ليس من السهل كل يوم أن تتاح لك فرصة المشاركة في مشروع يُبنى من البداية والمساعدة في تطويره ليصبح شيئا يليق بعالم فورمولا 1.

“كان لي شرف العمل مع بعض أفضل الفرق في العالم، ويمكنني بالفعل أن أرى نفس الاحترافية والتعطش هنا”.

وسيكون كاديلاك الفريق الخامس في مسيرة بيريز، باستثناء فريق رسينج بوينت الذي كان بمثابة استمرار لفريق فورس إنديا تحت اسم آخر، وكان السائق المكسيكي يتطلع إلى كتابة فصل جديد.

وقال “أفخر بكوني جزءا من هذا المشروع الطموح والهادف منذ البداية. معا، أعتقد أننا قادرون على المساهمة في بناء هذا الفريق ليصبح منافسا حقيقيا”.

وأعلن رئيس الفريق جرايم لودون عن “إشارة جريئة للنوايا” لفريق أمريكي يريد في نهاية المطاف أن يكون لديه سائق أمريكي واحد على الأقل وأن يكون منافسا على الفوز بالسباقات وبطولة العالم.

وقال “شهدوا كل شيء، ويعرفون ما يتطلبه النجاح في فورمولا 1. والأهم من ذلك، أنهم يدركون معنى المساهمة في في بناء فريق.

“إن قيادتهم وردود فعلهم وما اكتسبوه من السباقات وسرعتهم بالطبع، ستكون ذات قيمة لا تقدر بثمن بينما نعمل على إحياء هذا الفريق”.

وأقر توريس ورئيس جنرال موتورز مارك رويس بأن المكسيك تشكل سوقا رئيسيا لشركة صناعة السيارات الأمريكية لكنهما قالا إن الاعتبارات التجارية لم تكن عاملا في اختيار بيريز.