فريق هواة يدعم صفوفه بمخضرمين من الدوري الإنجليزي الممتاز

رفع فريق ويثنشو، الذي يتخذ من مانشستر مقرا له، التوقعات بعد التعاقد مع مجموعة من اللاعبين سبق لها اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب الصعود المتتالي في الدرجات الهواة وبسجل نتائج شبه مثالي.

وعزز الفريق، الذي يلعب في دوري تشيشاير الممتاز للهواة، صفوفه بتسعة لاعبين لديهم 1801 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن بين الأسماء البارزة كان بابيس سيسي مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق، الذي سجل ستة أهداف في ظهوره الأول في الفوز 6-2 على كوليجيت أولد بويز حامل اللقب، تضمنت ثلاثية خلال 32 دقيقة من الشوط الأول.

وبالإضافة إلى سيسي، تعاقد النادي مع إميل هيسكي مهاجم إنجلترا وليفربول السابق، والفائزين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز جوليون ليسكوت وداني درينكووتر، وثنائي مانشستر سيتي السابق ستيفن أيرلاند ونيدوم أونوها.

وتضم القائمة أيضا جورج بويد جناح هال سيتي وبيرنلي السابق وعمر نياسي لاعب إيفرتون السابق ونجم ويجان أتلتيك السابق ماينور فيجويروا.

ويمتلك اللاعبون الجدد فيما بينهم 222 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و325 مباراة دولية و15 لقبا كبيرا، ورسوم انتقالات بلغت 123 مليون جنيه إسترليني (165.08 مليون دولار) خلال مسيرتهم المهنية.