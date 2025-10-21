الأربعاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فريق هواة يدعم صفوفه بمخضرمين من الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 41 دقيقة
الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

A A A
طباعة المقال

رفع فريق ويثنشو، الذي يتخذ من مانشستر مقرا له، التوقعات بعد التعاقد مع مجموعة من اللاعبين سبق لها اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب الصعود المتتالي في الدرجات الهواة وبسجل نتائج شبه مثالي.

وعزز الفريق، الذي يلعب في دوري تشيشاير الممتاز للهواة، صفوفه بتسعة لاعبين لديهم 1801 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن بين الأسماء البارزة كان بابيس سيسي مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق، الذي سجل ستة أهداف في ظهوره الأول في الفوز 6-2 على كوليجيت أولد بويز حامل اللقب، تضمنت ثلاثية خلال 32 دقيقة من الشوط الأول.

وبالإضافة إلى سيسي، تعاقد النادي مع إميل هيسكي مهاجم إنجلترا وليفربول السابق، والفائزين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز جوليون ليسكوت وداني درينكووتر، وثنائي مانشستر سيتي السابق ستيفن أيرلاند ونيدوم أونوها.

وتضم القائمة أيضا جورج بويد جناح هال سيتي وبيرنلي السابق وعمر نياسي لاعب إيفرتون السابق ونجم ويجان أتلتيك السابق ماينور فيجويروا.

ويمتلك اللاعبون الجدد فيما بينهم 222 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و325 مباراة دولية و15 لقبا كبيرا، ورسوم انتقالات بلغت 123 مليون جنيه إسترليني (165.08 مليون دولار) خلال مسيرتهم المهنية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إلغاء خطة إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي
رابطة الدوري الإسباني: إلغاء خطة إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي
الهلال يحقق فوزا قياسيا 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا
الهلال يحقق فوزاً قياسياً 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا للنخبة
نوفاك ديوكوفيتش - رويترز
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!