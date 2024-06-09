فشل تأهيلي لفيراري في مونتريال بعد أداء متميز في موناكو

بعد تألقه في سباق جائزة موناكو الكبرى في الجولة الماضية من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات تعثر فريق فيراري في جائزة كندا الكبرى مطلع الأسبوع الحالي عندما خارجت سيارتا الفريق من التجارب التأهيلية الرسمية للسباق في مونتريال أمس السبت ليهدر بذلك الفريق الإيطالي الأحمر فرصة لزيادة الضغط على المنافس رد بول متصدر الترتيب العام.

وبعد تألقه في موناكو بفوز شارل لوكلير واحتلال كارلوس ساينز المركز الثالث رشحت الكثير من التوقعات فيراري لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مونتريال.

لكن هذا ربما لا يبدو ممكنا الآن بعد فشل سائقي الفريق في الوصول للمرحلة الأخيرة من التجارب التأهيلية الرسمية ليبدأ لوكلير سباق اليوم من المركز 11 بينما ينطلق ساينز من المركز 12.

ويتنافس فيراري مع رد بول على صدارة قائمة الصانعين في البطولة وربما يكون أهدر فرصة كبيرة لتقليص الفارق الذي يتفوق به رد بول وهو 24 نقطة حاليا.

وتحسر لوكلير على أداء فريقه قائلا “علينا مراجعة ما حدث في جولة التجارب التأهيلية هذه ومراجعة جولة التجارب الحرة الثالثة لأننا ببساطة لم نكن في المستوى الذي يفترض أن نكون فيه…

“وبسبب تغير الأحوال الجوية فربما تسنح لنا فرصة للتعويض وعلينا الاستعداد لاستغلالها بأقصى صورة ممكنة.”

ومن جانبه يسعى لوكلير أيضا إلى تقليص الفارق الذي يفصله عن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول في صدارة قائمة السائقين من خلال تحقيق نتيجة كبيرة في حلبة جيل فيلينيف.

ويواجه المشاركون في السباق تحديات من بينها اختيار الإطارات بسبب الأحوال الجوية المتقلبة في مونتريال.