فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز بكأس إيطاليا على حساب أتلانتا

سجل دوسان فلاهوفيتش هدفا مبكرا ليقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم ليتوج فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بلقبه الأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وسجل فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عندما استغل تمريرة أندريا كامبياسو واخترق منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

وظن المهاجم الصربي أنه ضاعف تقدم فريقه في الدقيقة 72 مستغلا عرضية من كامبياسو لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات خوض نهائي كأس إيطاليا برصيد 22 مرة وأكبر عدد من الألقاب برصيد 15 مرة. وأنهى يوفنتوس صيامه عن الألقاب منذ فوزه بالبطولة في موسم 2020-2021.