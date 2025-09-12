فليك سيقود المباراة الافتتاحية لبرشلونة بدوري الأبطال هذا الموسم بعد إلغاء ايقافه

سيقود مدرب برشلونة هانز فليك فريقه في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نيوكاسل يونايتد يوم الخميس المقبل بعد فوزه باستئناف ضد قرار إيقافه لمباراة واحدة والذي هدد باستبعاده عن المباراة الافتتاحية لفريقه في البطولة القارية هذا الموسم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد فرض على المدرب الألماني ومساعده ماركوس سورج الإيقاف لمباراة واحدة بسبب سلوكهما خلال مباراة إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد إنتر ميلان، حيث خرج برشلونة من المباراة بعد اللجوء لوقت إضافي عقب هزيمة مثيرة بنتيجة 4-3.

أكد اليويفا اليوم أن استئناف برشلونة قد تم تأييده جزئيا، مما يسمح للثنائي التدريبي بالجلوس على مقاعد البدلاء ضد نيوكاسل، رغم أنهما سيبقيان تحت الاختبار من قبل اليويفا خلال 12 شهرا المقبلة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان “يتم تعليق الإيقاف المذكور خلال فترة تحت اختبار تمتد لعام واحد اعتبارا من تاريخ القرار الحالي”.

وكان فليك غاضبا للغاية من عدة قرارات تحكيمية خلال مباراة قبل النهائي الحزينة التي حرمت برشلونة من أول ظهور له في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عقد من الزمان، حيث أدت احتجاجاته الحماسية على خط التماس في النهاية إلى وضعه في مأزق مع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة.