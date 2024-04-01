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فناربخشه يصوت على التهديد بالانسحاب من الدوري التركي

منذ 12 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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يتوقع أن يجري نادي فناربخشه غدا الثلاثاء 2\4\2024 تصويتا على تهديده بالانسحاب من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي تحوم فيه شكوك حول مستقبل النادي.

وفي مارس آذار المنصرم قال فناربخشه إنه سيفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه للاعتداء من جانب مشجعي طرابزون سبور خلال مباراة.

واقتحم جمهور طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه بعد هزيمة فريقهم 3-2 في آخر حادث من نوعه يشده الدوري التركي في الموسم الحالي.

وسيعقد فناربخشه جمعية عمومية غير عادية غدا الثلاثاء سيصوت خلالها أعضاؤه على قرار بالانسحاب من الدوري المحلي.

وحاليا يحتل فناربخشه الذي توج بلقب الدوري التركي للمرة 19 في 2014 المركز الثاني في الترتيب بعد 30 جولة متأخرا بفارق نقطتين عن غلطة سراي.

    المصدر :
  • رويترز

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