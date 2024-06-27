فنزويلا تهزم المكسيك وتصعد لدور الثمانية بكوبا أميركا

أحرز سالومون روندون هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود فنزويلا للتأهل إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الخميس بعد فوزها 1-صفر على المكسيك في المجموعة الثانية وهي نتيجة أدت أيضا إلى تأكيد خروج جاميكا من البطولة.

ولم يرتكب روندون أي خطأ أثناء تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 57 بعد أن عرقل جوليان كوينونيس اللاعب المنافس جون أرامبورو داخل منطقة الجزاء وجعل روندون حارس المكسيك جوليو جونزاليس يتحرك في الاتجاه الخاطئ وسدد في زاوية المرمى.

وحصلت المكسيك على ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن حارس مرمى فنزويلا رافائيل رومو نجح في انقاذ الركلة التي نفذها أوربيلين بينيدا في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد فنزويلا التي تغلبت على الإكوادور في مباراتها الافتتاحية إلى ست نقاط لتتصدر المجموعة وتضمن التأهل إلى دور الثمانية قبل خوض مباراتها الأخيرة.

وستواجه المكسيك منتخب الإكوادور في أريزونا يوم الأحد في مباراة ستحدد المتأهل الآخر من المجموعة.

وخرجت جاميكا من البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتها الأخيرة أمام فنزويلا في تكساس بعد خسارتها أمام المكسيك والإكوادور.