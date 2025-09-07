فنلندا تفاجيء صربيا وتبلغ دور الثمانية ببطولة أوروبا للسلة

حققت فنلندا مفاجأة مذهلة وهزمت صربيا 92-86 لتتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أوروبا لكرة السلة (يوروباسكيت) لتتطيح بالفريق الذي كان مرشحا بقوة للفوز باللقب وبلاعبه نيكولا يوكيتش المتوج ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل اللعب الفنلندي إلياس فالتونين رمية ثلاثية حاسمة فوق يوكيتش في الرمق الأخير من الربع الرابع وكانت بداية النهاية بالنسبة لصربيا التي تعثرت في الربع الثالث ولم تتعاف بعدها.

كماسجل فالتونين ثمان من أصل 13 نقطة، أحرزها في المباراة، في الدقيقتين الأخيرتين ليبعد صربيا عن الفوز. وسجل النجم الفنلندني لوري ماركانين 29 نقطة رغم إضاعته ثمان من أصل تسع محاولات لتسجيل رميات ثلاثية.

وقال ماركانين “كان أداء رائعا من الفريق. كنا بحاجة إلى كل واحد منهم هذه الليلة، وهكذا كان الجميع في المدرجات والطاقم الفني واللاعبين. يعود الفضل الكبير لهم ولم تنته المهمة بعد لكننا سنستمتع بها”.

سيواجه الفنلنديون في الدور المقبل الفائز من مباراة دور الستة عشر بين فرنسا وجورجيا التي تقام اليوم الأحد.