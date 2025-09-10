الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
فنلندا تهزم جورجيا لتتأهل لقبل نهائي بطولة أوروبا للسلة

منذ 6 دقائق
كرة السلة - تعبيرية

كرة السلة - تعبيرية

سجل لاوري ماركانن 17 نقطة وتصدى لأربع رميات ليقود فنلندا للفوز 93-79 على جورجيا اليوم الأربعاء، لتتأهل الدولة الاسكندنافية لقبل نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة لأول مرة في تاريخها.

واشتهرت فنلندا بتفوقها في هوكي الجليد، لكن فريقها فاجأ عالم كرة السلة بفوزه على صربيا المرشحة للقب في دور الستة عشر.

ورغم تقدمهم في معظم فترات المباراة، اضطر الفريق الفنلندني للتصدي لعودة قوية من جورجيا في الربع الثالث.

وقدم ماركانن لمحات رائعة طوال المباراة وحصل على مساندة كبيرة من زملائه. وكان أفضل المسجلين ميكائيل يانتونين برصيد 19 نقطة وسجل ثلاث من سبع رميات ثلاثية، وسجل البدلاء 44 نقطة مجتمعين.

وستواجه فنلندا، التي حققت أفضل مركز لها في تاريخ البطولة عندما حلت سادسة عام 1967، ألمانيا أو سلوفينيا في قبل النهائي يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي الغريمان التقليديان تركيا واليونان في المباراة الأخرى في قبل النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

