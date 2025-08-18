فورست يتعاقد مع المهاجم الفرنسي كاليمويندو قادما من ستاد رين

أعلن نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين تعاقده مع المهاجم الفرنسي أرنو كاليمويندو قادما من ستاد رين بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن فورست دفع نحو 26 مليون جنيه إسترليني (35.19 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب (23 عاما).

وتدرج كاليمويندو في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن تتم إعاراته مرتين إلى لانس ثم انضمامه إلى ستاد رين عام 2022.

وسجل كاليمويندو 40 هدفا مع ستاد رين في 112 مباراة بجميع المسابقات. فيما أحرز 21 هدفا في 65 مباراة مع لانس.

وقدم كاليمويندو أداء لافتا مع ستاد رين خلال موسم 2024-2025 إذ أحرز 18 هدفا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة، وكان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

وقال كاليمويندو “إنها لحظة فخر بالنسبة لي، الانضمام إلى فريق قدم موسما قويا في العام الماضي وناد يحظى بتاريخ عظيم.

“أنا مستعد للتحدي، وأصل إلى هنا بخبرة جيدة. قدمت موسما جيدا العام الماضي على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكنني أتطلع إلى المزيد والوصول إلى مستوى جديد هنا”.