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فورموﻻ 1.. سباق جائزة اليابان الكبرى مستمر

منذ 18 دقيقة
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قالت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة إن سباق جائزة اليابان الكبرى سيستمر في حلبة سوزوكا المملوكة لشركة هوندا حتى 2029 على أقرب تقدير بعد تمديد العقد مع الحلبة لمدة خمسة أعوام. وفق وكالة رويترز.

ومن المتوقع أنه سيقام السباق في أبريل/ نيسان المقبل في العام الحالي، وهو موعد مختلف عن السابق، وسيكون الجولة الرابعة بين سباقي أستراليا والصين بينما تعمل البطولة من أجل مزيد من السلاسة في تنظيم السباقات والحد من انبعاثات الكربون من خلال رحلات طيران أقصر مسافة من الماضي.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة في بيان “سوزوكي حلبة لها مكانة خاصة وهي جزء من نسيج البطولة. لذا أنا سعيد باستمرار فورمولا 1 في إقامة سباق هناك حتى عام 2029 على الأقل.”

وتحظى حلبة سوزوكا، وهي مضمار صعب، بشعبية هائلة لدى السائقين لكن استمرارها في برنامج البطولة كان موضع تساؤل بينما ترددت أحاديث حول سباق محتمل في حلبة شوارع في أوساكا

    المصدر :
  • رويترز

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