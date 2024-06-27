"فوزنياكي" تنسحب مصابة من بطولة هومبورج المفتوحة للتنس

اضطرت كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا للانسحاب من دور الثمانية ببطولة هومبورج المفتوحة للتنس اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، بسبب إصابة في الركبة بينما ودعت باولا بادوسا منافسات البطولة.

وكانت فوزنياكي، التي تشارك ببطاقة دعوة، تواجه المصنفة الثالثة في البطولة، الأمريكية إيما نافارو وحسمت المجموعة الأولى التي سقطت فيها وبدا أنها تعرضت لإصابة في الركبة.

وكانت اللاعبة البالغ عمرها 33 عاما متأخرة 4-6 و6-1 و1-صفر عندما قررت الانسحاب على أمل أن تتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة ويمبلدون التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

وحصلت اللاعبة الدنمركية، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة 2018، على بطاقة دعوة للمشاركة في ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وعانت الإسبانية بادوسا، المصنفة الثانية عالميا سابقا والتي تشارك ببطاقة دعوة هي الأخرى، على الإرسال لتخسر 6-3 و7-6 أمام الروسية ديانا شنايدر، التي تواجه نافارو في الدور قبل النهائي.

كما حجزت الكرواتية دونا فيكيتش مقعدها في الدور قبل النهائي بانسحاب التشيكية كاترينا سينياكوفا حاملة اللقب قبل المواجهة بسبب إصابة في الفخذ.

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى، تلعب فيكيتش أمام البلغارية فيكتوريا توموفا أو الروسية آنا بلينكوفا.