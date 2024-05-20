فوز "الأنصار" المتصدر على "العهد" بثلاثية و"النجمة" على "البرج" في بطولة كرة القدم

احتفظ الانصار بصدارة الترتيب العام للدوري اللبناني، بفوزه على العهد حامل اللقب الموسم الماضي بثلاثية نظيفة 3 – 0 (الشوط الاول 1 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية، في المرحلة الحادية عشرة ايابا من “مجموعة الصدارة” للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.

وافتتح الفلسطيني محمد حبوس التسجيل للانصار في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل ضايع للشوط الاول، متابعا من مسافة قصيرة كرة الى داخل شباك الحارس مصطفى مطر، اثر اخفاق الاخير في التعامل مع ركنية نفذت من اليسار. الا ان الحكم حسين ابو يحيى وبعد العودة الى الفيديو “فار”، احتسب “بنالتي” للانصار بداعي خطأ على الحارس مطر. وانبرى المهاجم السنغالي الحاج مالك تال وسددها الى يسار الحارس الذي جنح يمينا محرزا اصابة التقدم للانصار.

وأضاف الجزائري هشام خلف الله الاصابة الثانية للانصار بكرة مقصية خلفية لعبها الى داخل شباك الحارس مطر.

وفي الدقيقة 71 سجل الحاج مالك الاصابة الثالثة للانصار والثانية الشخصية بكرة ارسلها من داخل المنطقة ارضية الى يمين الحارس مطر، بعد انطلاقة سريعة كاسرا التسلل.

وبهذه النتيجة، ابتعد العهد عمليا عن التنافس على اللقب، الذي انحصر بين الانصار (صاحب الرقم القياسي ب14 لقبا).

وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز النجمة على البرج 1 – 0

(الشوط الاول 1 – 0)، سجلها سعيد عواضة في الدقيقة 17.

واحتفظ النجمة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن الانصار، موسعا الفارق مع العهد الى اربع نقاط.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تعادل الصفاء والراسينغ بيروت 1 – 1.

سجل للصفاء دانين تالوفيتش في الدقيقة55. وعادل علي الموسوي للراسينغ في الدقيقة 96.